В Ижевске завершился чемпионат России по пулевой стрельбе среди людей с ограниченными возможностями

В Ижевске завершился первый чемпионат России по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ОПД), который проходил на базе комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В.
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