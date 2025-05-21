Боксер. Офицер. Ровесник Победы

Весной 2025 года, незадолго до Дня Победы, почетным жителем Муниципального образования № 21 Калининского района Санкт-Петербурга стал Юрий Александрович Мережко, полковник в отставке, судья международной категории по боксу, активный деятель ветеранского движения.
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