Губернатор Орловской области отказался идти в Госдуму

Губернатор Клычков не собирается в Госдуму и планирует остаться на посту главы региона. Заявление прозвучало в рамках прямого эфира, на котором Клычков поблагодарил орловцев за высокую явку и поддержку КПРФ, которая набрала более 13% голосов.