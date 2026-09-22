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Губернатор Орловской области отказался идти в Госдуму

Губернатор Орловской области отказался идти в Госдуму

Губернатор Клычков не собирается в Госдуму и планирует остаться на посту главы региона. Заявление прозвучало в рамках прямого эфира, на котором Клычков поблагодарил орловцев за высокую явку и поддержку КПРФ, которая набрала более 13% голосов.

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