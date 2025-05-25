Дрессировщики раскритиковали идею запретить животных в цирках

Все желающие смогут наблюдать за работой дрессировщиков с хищниками и другими цирковыми животными, а в вольерах появятся видеокамеры, что гарантирует отсутствие злоупотреблений и жестокого обращения с хвостатыми, пернатыми и копытными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии