NYP: Песчаная буря сорвала посадку Airbus A320 в Пакистане Самолёт Airbus A320 авиакомпании Fly Jinnah, следовавший рейсом из Карачи в Лахор, был вынужден изменить маршрут из-за сложных метеоусловий при подлёте к пункту назначения.