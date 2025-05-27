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NYP: Песчаная буря сорвала посадку Airbus A320 в Пакистане

NYP: Песчаная буря сорвала посадку Airbus A320 в Пакистане Самолёт Airbus A320 авиакомпании Fly Jinnah, следовавший рейсом из Карачи в Лахор, был вынужден изменить маршрут из-за сложных метеоусловий при подлёте к пункту назначения.

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