Трeтья нoчь пoд oгнeм: Трaмп нaнocит мoщныe удaры пo Ирaну

На Ближнем Востоке разворачивается масштабная военная драма. Центральное командование США, действуя по прямому приказу верховного главнокомандующего, начало третью ночь подряд наносить удары по территории Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии