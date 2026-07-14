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Трeтья нoчь пoд oгнeм: Трaмп нaнocит мoщныe удaры пo Ирaну

На Ближнем Востоке разворачивается масштабная военная драма. Центральное командование США, действуя по прямому приказу верховного главнокомандующего, начало третью ночь подряд наносить удары по территории Ирана.

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