Журнал «Профиль»

13 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Пи3ториус, боевые действия на бывшей УССР будут продолжаться столько, сколько нужно Путину,  чтобы скукожились ФРГ, Н...Министр обороны Ф...
  • Betahon
    Чья бы корова мычала...в своем заокеанском столе!...И не лезла в чужой монастырь!США заявили о сво...
  • brukhasin
    Забугорный гость положил ему на карточку несколько $ миллионов и все! Помню, как Ельцин приехал из Америки и радостно...Премьер Армении о...

Ким Чен Ын: Северная Корея поддерживает все решения России

Ким Чен Ын: Северная Корея поддерживает все решения России

Северная Корея хочет и дальше развивать отношения с Россией и поддерживает все ее решения, заявил 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые проходят на космодроме Восточный в Амурской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх