Ким Чен Ын: Северная Корея поддерживает все решения России

Северная Корея хочет и дальше развивать отношения с Россией и поддерживает все ее решения, заявил 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые проходят на космодроме Восточный в Амурской области.