Официальная информация

Уважаемые граждане! В связи с праздничным днем 04.11.2024 прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по информационно-справочной линии в Информационном центре МВД по Республике Татарстан осуществляться не будет.
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