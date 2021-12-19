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Украина и Дания подписали меморандум о совместном строительстве судов

Украина и Дания подписали меморандум о совместном строительстве судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Меморандум о совместном строительстве судов многоцелевого назначения подписали представители министерства инфраструктуры Украины и министерства обороны Дании, сообщила пресс-служба украинского министерства.

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