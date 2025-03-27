"Проел свои жалкие бабки": Нагиев вернулся в Москву, но публика встречает неласково

Актёр Дмитрий Нагиев, один из самых известных "молчунов", вернулся в Москву из ОАЭ. Артист бодро шутил на презентации очередного сериала со своим участием - мол, неважно, будет ли картина популярной, ведь он уже "проел свои жалкие бабки", полученные за неё.
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