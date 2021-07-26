Зак Лоу: «Бостон» не отдаст Джейлена Брауна за Брэдли Била»

Инсайдер ESPN Зак Лоу во время общения с коллегой Эдрианом Воджнаровски заявил, что «Бостон» не готов включить Джейлена Брауна в потенциальную сделку по приобретению звезды «Вашингтона» Брэдли Била.
Популярные статьи
- ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища легкоатлетке Тимановской
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
- №166 Гасанова рассказала, что не может получить визу в США для выступления на турнирах WTA и US Open
Свежие комментарии