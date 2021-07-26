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Зак Лоу: «Бостон» не отдаст Джейлена Брауна за Брэдли Била»

Инсайдер ESPN Зак Лоу во время общения с коллегой Эдрианом Воджнаровски заявил, что «Бостон» не готов включить Джейлена Брауна в потенциальную сделку по приобретению звезды «Вашингтона» Брэдли Била.

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