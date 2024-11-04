Внебрачный сын Киркорова заговорил о тайнах семейства: Филипп лишил отца "жизненной силы". Кто такой Александр Матвеев

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На фоне тревожных новостей о состоянии здоровья 92-летнего Бедроса Киркорова разгорается новый скандал в звёздной семье.

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