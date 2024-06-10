ITF до 12 июня сообщит, кто из российских теннисистов будет допущен на Олимпиаду-2024

Международная федерация тенниса (ITF) до 12 июня уведомит российскую сторону о том, соответствуют ли ее теннисисты, которые по рейтингу попадают на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, всем установленным критериям отбора, чтобы быть допущенными.