ITF до 12 июня сообщит, кто из российских теннисистов будет допущен на Олимпиаду-2024

Международная федерация тенниса (ITF) до 12 июня уведомит российскую сторону о том, соответствуют ли ее теннисисты, которые по рейтингу попадают на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, всем установленным критериям отбора, чтобы быть допущенными.
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