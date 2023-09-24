Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

СМИ составили список банков с самыми выгодными условиями по вкладам

СМИ составили список банков с самыми выгодными условиями по вкладам

Редакция «РБК Инвестиции» представила ТОП-10 самых привлекательных депозитных вкладов в России. Журналисты указывают, что обозначенные в обзоре условия не являются публичной офертой, а размещены только лишь для предварительного ознакомления.

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