Минобороны ускорит выплаты военным с доступом к реестру ЗАГС

Закон, подписанный 26 июля президентом Владимиром Путиным, позволит Министерству обороны и Росгвардии ускорить назначение выплат и льгот военнослужащим за счет доступа к данным из Единого госреестра ЗАГС.
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