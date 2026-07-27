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Царьград

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Минобороны ускорит выплаты военным с доступом к реестру ЗАГС

Минобороны ускорит выплаты военным с доступом к реестру ЗАГС

Закон, подписанный 26 июля президентом Владимиром Путиным, позволит Министерству обороны и Росгвардии ускорить назначение выплат и льгот военнослужащим за счет доступа к данным из Единого госреестра ЗАГС.

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