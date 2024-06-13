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Царьград

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ЦБ рассказал, что будет с курсом доллара и евро после отмены торгов на Мосбирже

ЦБ рассказал, что будет с курсом доллара и евро после отмены торгов на Мосбирже

Центробанк пояснил, как теперь будет рассчитываться курс рубля.В комментарии Центробанка России говорится о том, что курс национальной валюты останется единым и рыночным, несмотря на прекращение их торгов на Мосбирже, и потому населению не стоит бежать в обменники.

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