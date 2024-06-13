ЦБ рассказал, что будет с курсом доллара и евро после отмены торгов на Мосбирже

Центробанк пояснил, как теперь будет рассчитываться курс рубля.В комментарии Центробанка России говорится о том, что курс национальной валюты останется единым и рыночным, несмотря на прекращение их торгов на Мосбирже, и потому населению не стоит бежать в обменники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии