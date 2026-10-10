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Газета.ру

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Драгоне: план "Теория победы" не направлен против России

Драгоне: план "Теория победы" не направлен против России

Начальник Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью изданию La Repubblica заявил, что новый план альянса «Теория победы» направлен на то, «чтобы война никогда не началась».

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