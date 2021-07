Мистер Биг. Ну кто не помнит этого замечательного парня, который стал главной любовью героини Сары Джессики Паркер? Он так пришёлся по душе зрителям, а особенно зрительницам, что сценаристы решили ввести этого героя в новый сериал «Вот так просто» (And Just Like That), где снова встретятся герои «Секса в большом городе».