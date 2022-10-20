Вечерняя Москва

17 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • терентьев валерий
    расстрелять и фсе .достали эти великие в глаза ее не видел народную«Анна на таблетка...
  • Александр Солодухо
    Ну да, больше 100 раз нарушала и теперь уж конечно не будет.«Анна на таблетка...
  • Михайло верба
    На 5 лет увеличут пенсии и все«Госдолг становит...

Ефимов: Инвестиции в экономику Москвы за пять лет превысили 20 триллионов рублей

Ефимов: Инвестиции в экономику Москвы за пять лет превысили 20 триллионов рублей

В период с 2017 по 2021 год инвестиции в основной капитал столицы составили 20,3 триллиона рублей. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх