Ефимов: Инвестиции в экономику Москвы за пять лет превысили 20 триллионов рублей

В период с 2017 по 2021 год инвестиции в основной капитал столицы составили 20,3 триллиона рублей. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.