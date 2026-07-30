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В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в лагере

В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в лагере

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что причиной массового заболевания детей в оздоровительном лагере под Новосибирском стала энтеровирусная инфекция, занесённая на территорию учреждения .

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