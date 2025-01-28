В Госдуме подсказали русским, как забрать 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

По словам Гаврилова, пенсионные накопления можно забрать разом только в том случае, если их сумма меньше 412 тысячДепутат Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости напомнил, что у граждан России есть возможность забрать всю сумму пенсионных накоплений.
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