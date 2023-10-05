В 1993 году Клинтон поздравил Ельцина с разрешением конституционного кризиса

В октябре 1993 года, на следующий день после обстрела танками здания Верховного Совета в Москве тогдашний президент США Билл Клинтон поздравил российского президента Бориса Ельцина с тем, как он разрешил ситуацию.
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