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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь». Покровская отвергла обвинения в адрес россиянок на Евро

Бывший главный тренер сборной России  Татьяна Покровская  считает заимствование идей обычным явлением в синхронном плавании.

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