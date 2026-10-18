На одном из популярных классифайдов выставили на продажу Volkswagen Passat 2008 года, который выглядит необычным лотом даже для вторичного рынка: за почти два десятилетия автомобиль проехал всего 950 километров.
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