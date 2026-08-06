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«От провинциального “замкадыша” до жениха поп-звезды: путь Димы Масленникова

«От провинциального “замкадыша” до жениха поп-звезды: путь Димы Масленникова

После того как в апреле 2026 года Дима Масленников публично объявил о помолвке с Клавой Кокой, интерес к его биографии заметно вырос.

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