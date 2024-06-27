Аферисты украли за сутки у трех жительниц Тульской области 876 тысяч рублей

В Тульской области за последние сутки мошенники украли у троих жителей денежные средства. Согласно данным, предоставленным региональным Управлением МВД России, общая сумма ущерба составила 876 тысяч рублей.
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