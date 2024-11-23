Поддерживающие киевский режим конгрессмены из Демократической партии хотят изменить законодательство так, чтобы победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не сумел прекратить поддерживать Киев.
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