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The Hill: Конгресс США хочет обязать Трампа запрашивать помощь Киеву

The Hill: Конгресс США хочет обязать Трампа запрашивать помощь Киеву

Поддерживающие киевский режим конгрессмены из Демократической партии хотят изменить законодательство так, чтобы победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не сумел прекратить поддерживать Киев.

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