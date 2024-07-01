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Politico: семья Байдена обвинила его советников в провале на дебатах

Politico: семья Байдена обвинила его советников в провале на дебатах

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency Родственники президента США Джо Байдена обвинили в его провале на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом советников главы государства, сообщила газета Politico со ссылкой на три анонимных источника.

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Комментарии
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АндрейБорков
Спящий Джо, это практически Слепой Пью из &quot;Острова сокровищ&quot;(Р.Л. Стивенсон) &quot;.... я не вижу тебя, но слышу как дрожат твои пальцы....&quot;
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