Уже завтра кто-то выиграет билеты на фееричное шоу в Москве (12+)

Реклама, ООО ЗМГ, erid:2SDnjc7izwVРадиостанция «Ретро FM Чита» завтра в прямом эфире разыграет «Счастливый билет» на Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM», который состоится 30 ноября в ВТБ Арене в Москве.
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