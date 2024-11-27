АА: между потреблением алкоголя и облысением есть слабая связь

Ученые из Медицинской школы Пусанского национального университета (Южная Корея) установили, что у людей, употребляющих алкоголь, вероятность развития андрогенетической алопеции (АГА) незначительно повышена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии