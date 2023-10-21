"Константин Двинский" слышит, где звон, но не знает, где он, или Зачем Никита Комаров нападает на Центробанк.

VG

Vasily Golov

Атакуют только нынешнего председателя ЦБ РФ.Не сам банк.До этого ЦБ с 1992г возглавляли 5 председателей и дела шли совсем плохо.Проглотил народ деноминацию 1000:1,проморгал дефолт. Какие были ключевые ставки.1993г более 200%, 19989г-г-150% ,2000г-45% , 2005г-12%,2010г-8%, 2015г-12,5%,2020г -6%,2023г-8,5%.Ни один председатель ЦБ не подвергался абструкции.Курс доллара вилял в зависимости от лояльности РФ к США и кредитам МВФ. Применима пословица.Кто старое помянит, тому глаз вон.Он был и свободным,был и фиксированным и снова свободным.Облигации выигрышного госзайма 1992гноминалом 1000 и 500 руб.Срок погашения не выигранных облигаций 2002г.После деноминации и дефолта они обеценились до 1 и 50 коп. В 1992г 1бакс =200 руб,2002г-23 руб.Промолчал народ.Проглотил обман.