Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Константин Двинский" слышит, где звон, но не знает, где он, или Зачем Никита Комаров нападает на Центробанк.

"Константин Двинский" слышит, где звон, но не знает, где он, или Зачем Никита Комаров нападает на Центробанк.

В двух предыдущих статьях (здесь и здесь), я показал вам, как настоящий экономист Хазин, не стесняясь, врёт про небывалые успехи Геращенко на посту председателя Банка России, чтобы принизить деятельность других председателей ЦБ, и насколько смешны и надуманны его претензии к деятельности нынешнего председателя ЦБ - Эльвиры Набиуллиной.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Атакуют только нынешнего председателя ЦБ РФ.Не сам банк.До этого ЦБ с 1992г возглавляли 5 председателей и дела шли совсем плохо.Проглотил народ деноминацию 1000:1,проморгал дефолт. Какие были ключевые ставки.1993г более 200%, 19989г-г-150% ,2000г-45% , 2005г-12%,2010г-8%, 2015г-12,5%,2020г -6%,2023г-8,5%.Ни один председатель ЦБ не подвергался абструкции.Курс доллара вилял в зависимости от лояльности РФ к США и кредитам МВФ. Применима пословица.Кто старое помянит, тому глаз вон.Он был и свободным,был и фиксированным и снова свободным.Облигации выигрышного госзайма 1992гноминалом 1000 и 500 руб.Срок погашения не выигранных облигаций 2002г.После деноминации и дефолта они обеценились до 1 и 50 коп. В 1992г 1бакс =200 руб,2002г-23 руб.Промолчал народ.Проглотил обман.
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1 д.
Алексей Сафронов
Для абсолютно большенства нынешний, как и уже 20 месяцев СВО, курс доллара не имеет значения. Но, то что скачат ставки ЦБ РФ в рублях, это имеет значение для многих людей, а потому-то Эльвира Наебулина в том точно виновата...как и ВВП.
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10 час.
Людмила Фирстова
Алексей,, прочитайте, пожалуйста, статью очень внимательно и всё поймёте
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4 час.

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