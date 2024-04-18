Уральские космонавты запустили в метрополитене космический состав

В Екатеринбургском метрополитене состоялось торжественное открытие Космического подвижного состава. Создание такого поезда стало результатом сотрудничества Уральской государственной научной библиотеки им.
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