Гросси: три украинские АЭС восстановили объемы производства электроэнергии

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская атомные электростанции на Украине практически полностью вернулись к прежним объемам производства электроэнергии после временного снижения мощности, зафиксированного на прошлой неделе.
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