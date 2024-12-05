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  • Eduard
    И взносы не платить,пусь Украина им платит за нас! Ха,ха,ха,Председатель ОБСЕ...
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Гросси: три украинские АЭС восстановили объемы производства электроэнергии

Гросси: три украинские АЭС восстановили объемы производства электроэнергии

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская атомные электростанции на Украине практически полностью вернулись к прежним объемам производства электроэнергии после временного снижения мощности, зафиксированного на прошлой неделе.

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