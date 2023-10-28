Чем опасны компьютер и мобильный телефон

Мобильный телефон Врачи уверяют: непрерывное его использование приводит к развитию злокачественных опухолей, нарушению слуха и памяти, повышению артериального давления, повышению психической возбудимости.
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