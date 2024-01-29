Домик для "трех поросят" от главы Мордовии Артема Здунова

В вотчине Артёма Здунова - очередной скандал, нерадивые чиновники пытаются переселить семьи жителей села Ширингуши Зубово-Полянского района Мордовии в дома, к качеству строительства которых, есть, мягко говоря, претензии.
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