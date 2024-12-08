Gnuss Чтобы там не мычали защитники мышебратьев, хохол – это не национальность. Нет такого ни в паспорте, ни в нормативных документах.
Вот поэтому, мы - русские, а они - укры...
Комментарии
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Nata
В русской, но литературу и язык у нас татарка вела, такая же как и ты.
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3 час.
Иван Агеев
Вот не надо про татар, в России это не катит. Кстати, а откуда она была? У нас несколько мест, где живут татары, перечисли, будь ласка.
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3 час.
Александр Симаков
А какую литературу и язык у Вас татарка вела?
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3 час.
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