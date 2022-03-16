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Тухель выиграл 32 из 50 первых матчей ЛЧ в качестве тренера – это рекорд

Томас Тухель провел 50-ю игру в Лиге чемпионов в качестве тренера. В этом матче «Челси» под его руководством обыграл «Лилль» (2:1).

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