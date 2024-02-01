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Венедиктова* оштрафовали на 45 тысяч за отсутствие маркировки иноагента

Венедиктова* оштрафовали на 45 тысяч за отсутствие маркировки иноагента

Global Look Press/Alexander Kulebyakin Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

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