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Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Для установления личности злоумышленника и его задержания полицейским понадобилось меньше недели. В полицию, с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств с банковской карты, обратился 37-летний казанец.

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