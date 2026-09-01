Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

Для установления личности злоумышленника и его задержания полицейским понадобилось меньше недели. В полицию, с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств с банковской карты, обратился 37-летний казанец.
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