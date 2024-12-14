Оборона прорвана. Потери колоссальные: Внезапный контрнаступ врага - критическая ситуация в ДНР. Натовские "легионы" ВСУ в приграничье
Едва пробила полночь, с ЛБС поступили тревожные новости. Враг начал внезапный контрнаступ на Покровском направлении.
Комментарии
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Это что эа дурь написана: "Для того чтобы исправить ситуацию, наше командование перебросило сильную бригаду, пока говорить не буду, сами со временем догадаетесь кто! В полном составе сейчас она задействована и уже начала атаку для того, чтобы выбить русских из этого села!"
Прочитал- и ничего не понял, что этот писака наплел.
Эйнштейн сказал как- то:
-Есть 2 вещи, не имеющие границ: Вселенная и человеческая глупость.
Кто- нибудь! Отнимите у этого писаки ноутбук!
А нет никакой реальной информации, есть куски вырванной информации из других источников, есть просто статья, автор дебил конченный
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