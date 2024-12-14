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Царьград

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Оборона прорвана. Потери колоссальные: Внезапный контрнаступ врага - критическая ситуация в ДНР. Натовские "легионы" ВСУ в приграничье

Оборона прорвана. Потери колоссальные: Внезапный контрнаступ врага - критическая ситуация в ДНР. Натовские "легионы" ВСУ в приграничье

Едва пробила полночь, с ЛБС поступили тревожные новости. Враг начал внезапный контрнаступ на Покровском направлении.

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Комментарии
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Николай Морковкин
Это что эа дурь написана: &quot;Для того чтобы исправить ситуацию, наше командование перебросило сильную бригаду, пока говорить не буду, сами со временем догадаетесь кто! В полном составе сейчас она задействована и уже начала атаку для того, чтобы выбить русских из этого села!&quot;
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10 час.
SI
Sergey Ivanov
Прочитал- и ничего не понял, что этот писака наплел. Эйнштейн сказал как- то: -Есть 2 вещи, не имеющие границ: Вселенная и человеческая глупость. Кто- нибудь! Отнимите у этого писаки ноутбук!
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10 час.
ХА
Харченко Александр
А нет никакой реальной информации, есть куски вырванной информации из других источников, есть просто статья, автор дебил конченный
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1 час.

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