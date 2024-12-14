Оборона прорвана. Потери колоссальные: Внезапный контрнаступ врага - критическая ситуация в ДНР. Натовские "легионы" ВСУ в приграничье

Николай Морковкин

Это что эа дурь написана: "Для того чтобы исправить ситуацию, наше командование перебросило сильную бригаду, пока говорить не буду, сами со временем догадаетесь кто! В полном составе сейчас она задействована и уже начала атаку для того, чтобы выбить русских из этого села!"