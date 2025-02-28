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Орбан о вступлении Украины в Евросоюз: это невообразимо

Орбан о вступлении Украины в Евросоюз: это невообразимо

Global Look Press/Ricardo Rubio/Keystone Press Agency Вступление Украины в Евросоюз сейчас немыслимо, это может привезти к разрушению экономики Венгрии и резкому увеличению преступности, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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