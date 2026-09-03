Расслабляющий массаж: показания к процедуре Татьяна СоломонПостоянные дедлайны, сидение за компьютером по восемь часов и бесконечные уведомления в телефоне — знакомый сценарий? К концу недели мышцы плеч превращаются в деревянный панцирь, в голове шумит, а нормально уснуть не получается даже после тяжелого дня.