Еремей Присяжнюк: "Точка зрения советника может не совпадать с точкой зрения министра"

У советников премьер-министра Молдовы достаточно креативная и очень ответственная работа, они являются катализаторами определённых процессов, дают советы главе правительства, общаются с министрами, замеряют температуру в обществе по тем или иным направлениям.
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