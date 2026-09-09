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СМП выходит на международный уровень: планы России и Индии на 2027 год

СМП выходит на международный уровень: планы России и Индии на 2027 год

Россия и Индия планируют в 2027 году организовать совместный пилотный рейс по Северному морскому пути, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

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