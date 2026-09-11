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Курский музыкант выиграл 12 миллионов рублей в лотерею, полагаясь на интуицию

Курский музыкант выиграл 12 миллионов рублей в лотерею, полагаясь на интуицию

Победитель планирует направить 10% выигрыша на благотворительность Житель Курска выиграл в лотерею суперприз в размере 12 млн рублей.

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