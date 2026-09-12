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Царьград

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Харрисон и Скупски выиграли парный финал Открытого чемпионата США

Харрисон и Скупски выиграли парный финал Открытого чемпионата США

Кристиан Харрисон и Нил Скупски стали победителями парного разряда Открытого чемпионата США. В финале, прошедшем на кортах Нью-Йорка, они обыграли немецкий дуэт Кравиц-Пюц со счетом 6:4, 7:6.

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