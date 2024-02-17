Ракам отпустить обиды, а Козерогам «залечь на дно»: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 18 февраля 2024 года, стоит быть особенно осторожным в отношении своей репутации.