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Ракам отпустить обиды, а Козерогам «залечь на дно»: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака

Ракам отпустить обиды, а Козерогам «залечь на дно»: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака

Ракам отпустить обиды, а Козерогам «залечь на дно»: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 18 февраля 2024 года, стоит быть особенно осторожным в отношении своей репутации.

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