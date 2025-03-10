Тяжелая болезнь или сильный стресс? Киркоров похудел на 30 килограммов

Народный артист РФ Филипп Киркоров экстремально похудел. В эфире федерального канала он рассказал, что снизил свой вес со 116 килограммов до 86 с помощью регулярных физических нагрузок и правильного питания.
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