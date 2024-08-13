На фоне вторжения ВСУ в Курскую область России в Киеве высадился политический вип-десант из США в составе сенаторов и конгрессменов от двух партий – республиканцев и демократов, что призвано подчеркнуть наличие в Вашингтоне двухпартийного консенсуса в плане поддержки киевского режима.