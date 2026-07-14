В Твери выяснили, сколько горожан последуют за своим начальником при его увольнении

15 % жителей Твери готовы уволиться вслед за своим начальником — результаты опроса SuperJob. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 15 % работающих жителей Твери готовы покинуть компанию вслед за своим прямым руководителем.
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